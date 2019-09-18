  ХУДОЖНИЦА ЛАУРА САВА И ЕЁ ФАНТАСТИЧЕСКИ КРАСИВЫЕ РАБОТЫ

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Что за существо разгуливает по дому в Калифорнии



ГИПЕРРЕАЛИСТИЧНЫЕ КАРТИНЫ КРИСТИАН ВЛЕГЕЛС (CHRISTIANE VLEUGELS)

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Удивительная природа Крыма просто обречена быть мечтой режиссеров многих поколений! Конечно, на полуострове фильмы снимают и сейчас. Но в советское время Крым был эдаким «Голливудом» Союза. Там снимались десятки фильмов. Причем Крым «играл» не только сам себя, но и изображал зарубежье. Например, Америку во «Всаднике без головы» Владимира Вайнштока. Или Древний Иерусалим — в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко. В общем, полуострову довелось притвориться в кино всеми континентами! Ну, кроме Антарктиды, если быть точными. Мы решили вспомнить самые любимые фильмы, которые снимались в «Советском Голливуде».

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Мы привыкли видеть советских знаменитостей на экране, в любимых фильмах, которые мы уже знаем наизусть, но продолжаем смотреть каждый раз, когда их показывают по телевизору. У нас уже давно сложились образы, построенные в основном на амплуа тех же актеров, которые нередко далеки от истины. Представляем вам 20 фотографий, на которых знаменитые советские режиссеры, актеры и композиторы предстают в другом свете.



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Вышедшая на экраны в 1969 году комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», по праву входит в золотой фонд советского кинематографа. Этот фильм можно считать настоящим феноменом — он никогда не надоедает и является источником самого большого в истории СССР количества «крылатых» фраз. Мы знаем сцены этого фильма вдоль и поперек, но иногда хочется заглянуть и «на кухню», чтобы узнать, что происходило за кадром.

25 лет назад, 29 января 1994 г. ушел из жизни замечательный актер театра и кино, народный артист СССР, любимец публики Евгений Леонов. На тот момент ему было всего 67 лет, и в последние годы он жил в постоянном ожидании преждевременной гибели. Что заставило жизнерадостного актера испытывать постоянный страх смерти, и что ускорило его уход – далее в обзоре.

"Следуй за мной" в проекте Мурада Османна

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В своих фотографиях каждый фотограф видит свой идеал женской привлекательности. И когда получается сделать красивый снимок, то во взгляде самой женщины или девушки можно увидеть многое и понять её настроение. А когда настроение окружено прекрасным наполнением эмоций, то получаются классные фотографии. Мы подобрали 100 лучших фотографий с различных сайтов женских журналов и назвали свою галерею «Женское настроение» Предлагаем вам посмотреть и убедится, что сама подборка фотографий получилась довольно неплохая. Кода женщина прекрасна, то мужчина наконец-то начинает думать том как выглядит сам…

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Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Смотрите десятку самых богатых знаменитостей, которые, возможно, моложе вас.

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Еще в 1993 году Йохан Хейберс читал своим детям о Ноевом ковчеге и это дало ему сумасшедшую идею — построить свою собственную копию Ковчега. Его жена смеялась над ним, сказав, что когда он закончит его, они «могут все отправляются в отпуск на Луну». Но Йохан не сдался и закончил свою первую версию корабля в 2006 году. Однако он не был полностью доволен им, так как он был в два раза меньше, чем в Библии, и Хайберс решил пойти дальше.

Наступившие холода диктуют свои правила. Мы становимся сонными, медленными и вполне можем в шутку сравнить себя с ленивцами. А что мы на самом деле знаем об этих неземных существах, обитающих на другом краю планеты? И надо ли быть на них похожими? У них всегда хорошее настроение

История фильма «Место встречи изменить нельзя» начинается, как вы все прекрасно знаете, с книги братьев Вайнеров «Эра милосердия». Аркадий Вайнер рассказывал, что один из экземпляров книги они подарили Владимиру Высоцкому. И уже на следующее утро он пришёл к ним с идеей о съёмке многосерийного фильма по книге, в котором именно он будет играть Жеглова.

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ЗИМА РОССИЯ ПИТЕР

В США ОПУБЛИКОВАЛИ ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ ДОКУМЕНТОВ ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ

Знаменитости и их домашние любимцы

Звездам не чуждо ничто человеческое, любовь к котикам и собачкам — в том числе. Некоторые знаменитости настолько любили своих питомцев, что посвящали им свое творчество. Фредди Меркьюри, например, написал песню «Далила» про свою любимую кошечку. И все думали, что эта песня о любви — пока не доходило до строк о том, как прекрасная Далила пометила мебель.



Творчество российского художника-иллюстратора Рины Зенюк нравится не только детям, но и взрослым. Ведь помимо иллюстрирования детских книжек, она рисует шкодливых, милых, мечтательно-романтичных, озорных и дерзких котов, ставших предметом всеобщего обожания. Синие мурлыки, благополучно перекочевав на открытки, путешествуют по миру, заряжая позитивом и хорошим настроением. Живя своей кошачьей жизнью, они попадают в различные ситуации, так похожие на сюжеты из жизни людей.

КАНАЛ https://zen.yandex.ru/id/5e2787579515ee00aea79932