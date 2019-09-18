  ХУДОЖНИЦА ЛАУРА САВА И ЕЁ ФАНТАСТИЧЕСКИ КРАСИВЫЕ РАБОТЫ

Интернет и чего там только нет

Яндекс.Метрика

 

 

 

МОЗАИКА ИНТЕРНЕТА

Мозаика интернета это небольшой, но уютный сервер где собирается всё самое интересное что есть на других ресурсах. Музыка, видео-зарисовки, статьи и многое другое. Лучшие фото-подборки различной тематики, фотосессии звёзд и знаменитостей и различные интересные истории в разных палитрах нашего Мира. А также можете узнать свежие новости политики и общества в наших специальных разделах

 

 Почему мы до сих пор летаем в космос на старых советских «Союзах»

 

        История оружия в фотографиях Тома Аткинсона

История оружия в фотографиях Тома Аткинсона

           Фотографии детей Марии дель Валле Прессер

 

     Места, где есть свидетельства об увиденных призраках

 Места, где есть свидетельства об увиденных призраках

           Что за существо разгуливает по дому в Калифорнии

 

 

   ГИПЕРРЕАЛИСТИЧНЫЕ КАРТИНЫ КРИСТИАН ВЛЕГЕЛС (CHRISTIANE VLEUGELS)

 

 Фотографии блистательной Софи Лорен, которые убедят вас, что она   лучшая

 

                                       Культовые ленты, снятые в Крыму
.

 Удивительная природа Крыма просто обречена быть мечтой режиссеров многих поколений! Конечно, на полуострове фильмы снимают и сейчас. Но в советское время Крым был эдаким «Голливудом» Союза. Там снимались десятки фильмов. Причем Крым «играл» не только сам себя, но и изображал зарубежье. Например, Америку во «Всаднике без головы» Владимира Вайнштока.

Или Древний Иерусалим — в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко. В общем, полуострову довелось притвориться в кино всеми континентами! Ну, кроме Антарктиды, если быть точными. Мы решили вспомнить самые любимые фильмы, которые снимались в «Советском Голливуде».

ÐÑÐ»ÑÑÐ¾Ð²ÑÐµ Ð»ÐµÐ½ÑÑ, ÑÐ½ÑÑÑÐµ Ð² ÐÑÑÐ¼Ñ

 

    Тёмные тайны клана Кеннеди: Тайны, катастрофы, измены и злой рок
.

 

 

   Фотографии советских знаменитостей как отражение истории недавного прошлого
.

 Мы привыкли видеть советских знаменитостей на экране, в любимых фильмах, которые мы уже знаем наизусть, но продолжаем смотреть каждый раз, когда их показывают по телевизору. У нас уже давно сложились образы, построенные в основном на амплуа тех же актеров, которые нередко далеки от истины. Представляем вам 20 фотографий, на которых знаменитые советские режиссеры, актеры и композиторы предстают в другом свете.

Ð ÐµÐ´ÐºÐ¸Ðµ ÑÐ¾ÑÐ¾Ð³ÑÐ°ÑÐ¸Ð¸ ÑÐ¾Ð²ÐµÑÑÐºÐ¸Ñ Ð·Ð½Ð°Ð¼ÐµÐ½Ð¸ÑÐ¾ÑÑÐµÐ¹

    

  Красивые и привлекательные (подборка фотографий от 18.09.2019)
.

 

 

        Любимому фильму 50 лет. Фотографии со съемок любимого фильма

 

 Вышедшая на экраны в 1969 году комедия Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука», по праву входит в золотой фонд советского кинематографа. Этот фильм можно считать настоящим феноменом — он никогда не надоедает и является источником самого большого в истории СССР количества «крылатых» фраз. Мы знаем сцены этого фильма вдоль и поперек, но иногда хочется заглянуть и «на кухню», чтобы узнать, что происходило за кадром.

 

 

  ХУДОЖНИЦА ЛАУРА САВА И ЕЁ ФАНТАСТИЧЕСКИ КРАСИВЫЕ РАБОТЫ

Ð¥ÑÐ´Ð¾Ð¶Ð½Ð¸ÑÐ° ÐÐ°ÑÑÐ° Ð¡Ð°Ð²Ð° Ð¸ ÐµÑ ÑÐ°Ð½ÑÐ°ÑÑÐ¸ÑÐµÑÐºÐ¸ ÐºÑÐ°ÑÐ¸Ð²ÑÐµ ÑÐ°Ð±Ð¾ÑÑ

  

                                 25 лет назад скончался Евгений Леонов

 25 лет назад, 29 января 1994 г. ушел из жизни замечательный актер театра и кино, народный артист СССР, любимец публики Евгений Леонов. На тот момент ему было всего 67 лет, и в последние годы он жил в постоянном ожидании преждевременной гибели. Что заставило жизнерадостного актера испытывать постоянный страх смерти, и что ускорило его уход – далее в обзоре.

25 лет назад скончался Евгений Леонов

 

                          

                     Не обещайте деве юной… ( улучшенный видео вариант)

 

                              "Следуй за мной" в проекте Мурада Османна              

 *

 

                                    Ферма панд в провинции Сычуань                           
*

           

                   ЖЕНСКОЕ НАСТРОЕНИЕ И СТО КРАСИВЫХ ФОТОГРАФИЙ

   В своих фотографиях каждый фотограф видит свой идеал женской привлекательности. И когда получается сделать красивый снимок, то во взгляде самой женщины или девушки можно увидеть многое и понять её настроение. А когда настроение окружено прекрасным наполнением эмоций, то получаются классные фотографии. Мы подобрали 100 лучших фотографий с различных сайтов женских журналов и назвали свою галерею «Женское настроение» Предлагаем вам посмотреть и убедится, что сама подборка фотографий получилась довольно неплохая. Кода женщина прекрасна, то мужчина наконец-то начинает думать том как выглядит сам…

Женское настроение и сто красивых фотографий

     

                              УКРАШЕНИЯ ДЖИНЫ ЛОЛОБРИДЖИДЫ
*

 

   

         БОГАТЫЕ ЗНАМЕНИТОСТИ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ ПО ВЕРСИИ FORBES
*

 Американский журнал Forbes опубликовал список самых богатых знаменитостей в возрасте до 30 лет. Смотрите десятку самых богатых знаменитостей, которые, возможно, моложе вас.

Самые богатые знаменитости в возрасте до 30 лет по версии Forbes

        

                               Чарльз Дана Гибсон (1867 — 1944). США
*

    

                               ГОЛЛАНДЕЦ ПОСТРОИЛ КОПИЮ НОЕВА КОВЧЕГА

 Еще в 1993 году Йохан Хейберс читал своим детям о Ноевом ковчеге и это дало ему сумасшедшую идею — построить свою собственную копию Ковчега. Его жена смеялась над ним, сказав, что когда он закончит его, они «могут все отправляются в отпуск на Луну». Но Йохан не сдался и закончил свою первую версию корабля в 2006 году. Однако он не был полностью доволен им, так как он был в два раза меньше, чем в Библии, и Хайберс решил пойти дальше.

Голландец построил копию Ноева ковчега

 

                              ЛЮБОПЫТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ ЖИЗНИ ЛЕНИВЦЕВ

 Наступившие холода диктуют свои правила. Мы становимся сонными, медленными и вполне можем в шутку сравнить себя с ленивцами. А что мы на самом деле знаем об этих неземных существах, обитающих на другом краю планеты? И надо ли быть на них похожими?

У них всегда хорошее настроение

Любопытные подробности жизни ленивцев

          

    ФАКТЫ О СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

История фильма «Место встречи изменить нельзя» начинается, как вы все прекрасно знаете, с книги братьев Вайнеров «Эра милосердия». Аркадий Вайнер рассказывал, что один из экземпляров книги они подарили Владимиру Высоцкому. И уже на следующее утро он пришёл к ним с идеей о съёмке многосерийного фильма по книге, в котором именно он будет играть Жеглова.

  ÐÑÐ±Ð¾Ð¿ÑÑÐ½Ð¾Ðµ Ð¾ ÑÑÐµÐ¼ÐºÐ°Ñ ÑÐ¸Ð»ÑÐ¼Ð°

Сирил Роландо психологическое решение в иллюстрациях сюрреалистического восприятия

 

 

 

                             Фристайл - Ах, какая женщина

 

 

 

                             Человек-оркестр: лучшие роли Олега Анофриева
1

 
                    Афоризмы о красивых женщинах и фотографии

 

 

 

  ЗИМА РОССИЯ ПИТЕР

 

              В США ОПУБЛИКОВАЛИ ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ ДОКУМЕНТОВ ОБ УБИЙСТВЕ КЕННЕДИ

      

                         

                     Знаменитости и их домашние любимцы

   Звездам не чуждо ничто человеческое, любовь к котикам и собачкам — в том числе. Некоторые знаменитости настолько любили своих питомцев, что посвящали им свое творчество. Фредди Меркьюри, например, написал песню «Далила» про свою любимую кошечку. И все думали, что эта песня о любви — пока не доходило до строк о том, как прекрасная Далила пометила мебель.

 


 

  

                         ABBA - Happy New Year Remix (DJ Nikolay-D) 2018

   

                                 Мурлыки от российской художницы

 

Творчество российского художника-иллюстратора Рины Зенюк нравится не только детям, но и взрослым. Ведь помимо иллюстрирования детских книжек, она рисует шкодливых, милых, мечтательно-романтичных, озорных и дерзких котов, ставших предметом всеобщего обожания. Синие мурлыки, благополучно перекочевав на открытки, путешествуют по миру, заряжая позитивом и хорошим настроением. Живя своей кошачьей жизнью, они попадают в различные ситуации, так похожие на сюжеты из жизни людей.

Мурлыки от российской художницы

КАНАЛ https://zen.yandex.ru/id/5e2787579515ee00aea79932

Сайт создан на 1C-UMI

Работает на UMI.CMS

Поделиться с друзьями: